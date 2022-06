Indiegames van uitgever Humble Games komen naar Xbox Game Pass

Tien indiegames die worden uitgegeven door Humble Games, verschijnen bij hun release ook direct bij het Game Pass-abonnement. De games komen zowel naar Xbox-consoles als pc. Humble is bekend van zijn gamebundels, maar is daarnaast ook uitgever.

Microsoft spreekt van een samenwerking met Humble Games waardoor de games direct op Game Pass verschijnen. Volgens Humble Games gaat specifiek om tien games. Dat zijn Archvale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Dodgeball Academia, Flynn: Son of Crimson, Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Signalis, Unpacking en Unsighted. In een trailer worden beelden van de games getoond.

Dodgeball Academia is per direct beschikbaar voor de Xbox One en pc en Flynn: Son of Crimson verschijnt op 15 september. Bij de nadere titels worden geen verschijningsdata genoemd. Wel komen de titels direct naar Game Pass, benadrukt Microsoft.

Humble begon in 2010 met het uitbrengen van bundels van indiegames. Humble heeft intussen ook een eigen downloadwinkel en geeft zelf indiegames uit. Humble Games zegt als doel te hebben om unieke verhalen en ervaringen van onafhankelijke ontwikkelaars zo breed mogelijk beschikbaar te maken voor gamers wereldwijd. Microsoft heeft ook een eigen programma voor indiegames: ID@Xbox. Daarmee geeft Microsoft ondersteuning aan ontwikkelaars die hun games voor Xbox-consoles uitbrengen.