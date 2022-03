Indiestudio presenteert adventuregame Alfred Hitchcock - Vertigo

Pendulo Studios werkt aan een game die is geïnspireerd op de film Vertigo van regisseur Alfred Hitchcock uit 1958. De gelijknamige game is volgens de makers een psychologische triller waarin diverse elementen en thema's uit de film terugkeren.

De game Alfred Hitchcock - Vertigo draait volgens de makers om thema's als obsessie, manipulatie en de grens tussen dromen en realiteit. De ontwikkelaars zeggen de film te gebruiken als inspiratiebron en diverse elementen zoals het camerawerk over te nemen. Daarmee doelen ze bijvoorbeeld op het dolly zoom-effect, dat ook bekend staat als het Hitchcock-shot of Vertigo-shot.

Het verhaal gaat over schrijver Ed Miller, die ongedeerd uit zijn auto stapt nadat deze een ravijn in is gestort. In het wrak wordt niemand gevonden, maar Ed houdt vol dat hij samen met zijn vrouw en dochter op pad was. Door het trauma dat hij daar aan overhoudt, krijgt hij last van ernstige duizelingen en hoogtevrees. Via therapie met hij zien te ontdekken wat er die dag precies is gebeurd.

De game wordt uitgegeven door de Franse uitgever Microids en zal 'binnenkort' verschijnen op Steam voor pc en Mac, voor de PlayStation 4 en 5, voor de Xbox One en Series X en S en voor de Nintendo Switch. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Teasertrailer (boven) en video met uitleg van de ontwikkelaar