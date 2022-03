Amerikaanse justitie klaagt vrouw aan voor medeontwikkeling van Trickbot

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een Letse vrouw in Ohio aangeklaagd voor het mede ontwikkelen van de Trickbot-malware. De vrouw zou code hebben geschreven gerelateerd aan de controle, inzet en betalingen van ransomware.

De vrouw leverde ook code waarmee de Trickbot-groep volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie 'geautoriseerde gebruikers' van de malware kon volgen. Daarnaast zou ze tools en protocollen hebben ontwikkeld om gestolen logingegevens mee op te kunnen slaan. Volgens de aanklacht begon de vrouw samen met de groep in 2015 met het stelen van geld en informatie van slachtoffers via de Trickbot-malware.

In de aanklacht schrijft het ministerie niet hoe het de vrouw op het spoor kwam. Ze werd op 6 februari opgepakt in Miami, Florida. Voorheen woonde ze in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. De vrouw is 55 jaar oud.

Trickbot is ransomware die na bitcoinbetaling de computer weer ontsleutelt. Daarnaast ontfutselde de software data als inloggegevens voor banken en persoonsgegevens om zo nog meer geld te kunnen stelen. De groep infecteerde tientallen miljoenen computers, schrijft het Amerikaanse ministerie, en wist zo miljoenen dollars te stelen.

De vrouw is aangeklaagd voor onder meer computerfraude, identiteitsdiefstal en bankfraude. Mocht de vrouw schuldig worden bevonden, dan zou ze een celstraf van ruim dertig jaar kunnen krijgen.