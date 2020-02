Untitled Goose Game wint Game of the Year-titel tijdens Dice Awards

Indiegame Untitled Goose Game heeft tijdens de Dice Awards de Game of the Year-titel gewonnen. In totaal won de game drie prijzen. Control heeft de meeste prijzen gewonnen met vier awards.

In totaal waren er vijf games genomineerd voor Game of the Year, waaronder Control, Death Stranding, Disco Elysium en Outer Wilds. De titel werd echter gewonnen door Untitled Goose Game, een puzzelspel waarin spelers als een gans mensen moeten lastigvallen. De game is gemaakt door House House, een kleine ontwikkelstudio uit Melbourne, Australië. Tijdens de vorige 22 edities van de Dice Awards wonnen triple-a-games altijd de prijs voor Game of the Year, schrijft Polygon.

Naast de titel Game of the Year, heeft Untitled Goose Game ook de prijzen voor 'outstanding achievement in character' en 'outstanding achievement for an independent game' gewonnen. Untitled Goose Game werd tijdens de Game Awards al genomineerd voor beste indiegame, maar werd toen verslagen door Disco Elysium.

Ontwikkelaar House House laat in een tweet weten dat de studio niet bij de prijsuitreiking kon zijn, en dat het bedrijf 'moeite had' met het opnemen van een bedankvideo omdat de medewerkers zich 'gezien de andere nominaties' niet konden voorstellen dat ze zouden winnen.

De Dice Awards telt in totaal 23 categorieën, waarvan Control er maar liefst vier won. De game won onder andere de titel voor beste actiegame van het jaar. Ook werd het spel beloond met drie prijzen voor art direction, game direction, en original music composition. Death Stranding wint de prijs voor 'outstanding achievement in audio design' en 'outstanding technical achievement'. Star Wars Jedi: Fallen Order is op zijn beurt uitgeroepen tot avonturengame van het jaar en indiegame Disco Elysium is beloond met een prijs voor het beste verhaal.

Nintendo is beloond met drie prijzen: Super Mario Maker 2 wint de prijs voor beste familiegame terwijl Luigi's Mansion 3 is beloond voor zijn animaties. Mario Kart Tour is op zijn beurt uitgeroepen tot beste racegame van 2019. Pistol Whip is uitgeroepen tot beste virtual reality-game en Apex Legends wint de titel voor onlinegame van het jaar. Indiegame Baba is You wint een prijs voor gameontwerp en Blood & Truth krijgt een prijs voor beste technische prestatie in een vr-game.