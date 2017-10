Oppo kondigt Lite-versie van de F3-smartphone aan

Oppo heeft de F3 Lite aangekondigd, een smartphone met een 5,2"-scherm, en die daarmee een kleinere versie is dan de eerder aangekondigde F3 en F3 Plus. De fabrikant brengt de nieuwe smartphone ook buiten zijn thuisland China uit, maar of er een Europese release komt is nog onduidelijk.

Onder andere Gizmochina meldt dat Oppo zijn nieuwste telg in de F3-reeks stilletjes heeft geïntroduceerd, onder andere voor de Vietnamese markt. Wat betreft de hardware heeft de fabrikant gekozen voor een 5,2"-scherm met resolutie van 1280x720 pixels. In de behuizing draait een Snapdragon 435-soc die samenwerkt met 3GB ram. Verder is er 32GB opslaggeheugen aanwezig en is er aan de achterkant van de behuizing een 13-megapixelcamera. Aan de voorkant is er nog een 16-megapixelcamera. Voor de software gebruikt Oppo zijn eigen Color OS 3.0, dat is gebaseerd op het verouderde Android 6.0.

Een van de belangrijkste verschillen met de eerder aangekondigde F3 is dat er geen dubbele camera op de voorkant is ingebouwd; de F3 heeft namelijk nog een 8-megapixelcamera naast de 16-megapixelcamera, en die is voornamelijk bedoeld om foto's met een grotere beeldhoek te schieten. Tevens is het scherm van de F3 met 5,5" iets groter, en is de resolutie met 1920x1080 pixels hoger. Oppo lijkt de F3 Lite daarom als een goedkopere variant op de markt te brengen.

Met de F3 Plus heeft Oppo ook een grotere versie van de smartphone uitgebracht; deze heeft een schermdiagonaal van 6", en ook deze heeft een dualcamera aan de voorkant. Alhoewel Oppo ook smartphones in Europa uitbrengt, moet de F3-reeks zijn weg naar de Europese winkels nog vinden.