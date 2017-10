Qualcomm krijgt 650 miljoen euro boete van Taiwanese toezichthouder

De Taiwanese Fair Trade Commission heeft chipontwerper Qualcomm een boete opgelegd van 23,4 miljard Taiwanese dollars, omgerekend momenteel ongeveer 650 miljoen euro. De toezichthouder legt de boete op, omdat Qualcomm zijn patenten op het gebied van mobiele netwerken zou hebben misbruikt.

De Taiwanese mededingingsautoriteit zegt in een verklaring op de eigen website dat Qualcomm aan sommige bedrijven geen licenties wilde verstrekken, terwijl het bedrijf daartoe wel verplicht is bij patenten die essentieel zijn voor de implementatie van 2g-, 3g- en 4g--technieken in telefoons.

Bovendien vereiste Qualcomm van bedrijven bij het afsluiten van een licentie dat ze concurrentiegevoelige informatie gaven over toekomstige toestellen, waarvoor bedrijven de licenties wilden afsluiten. Dat was niet gerechtvaardigd, zo oordeelt de FTC. Qualcomm heeft niet gereageerd op de boete.

De chipontwerper ligt afgelopen jaren vaker onder vuur voor het misbruiken van zijn machtspositie. Onder meer autoriteiten in de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Europa hebben zich al uitgesproken over het onderwerp. Ook zijn Qualcomm en Apple in een juridische strijd verwikkeld en moest het Amerikaanse bedrijf aan BlackBerry honderden miljoenen euro's terugbetalen.