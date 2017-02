Door Joris Jansen, dinsdag 14 februari 2017 10:30, 5 reacties • Feedback

De Zuid-Koreaanse mededingingswaakhond onderzoekt of Google misbruik maakt van zijn economische machtspositie om concurrentie voor Android te beperken. Onderzocht wordt of Google verhinderde dat Samsung zijn eigen smartphonebesturingssysteem Tizen kon ontwikkelen.

De Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission heeft onlangs aan het Zuid-Koreaanse parlement laten weten opnieuw onderzoek te doen naar de beperking van de mededinging door Google, zo schrijft een krant in het land. In 2011 deed de commissie al onderzoek naar aanleiding van klachten van twee Zuid‑Koreaanse zoekportalen: Naver en Daum.

Zij klaagden dat Google, door het sluiten van de mobile application distribution agreement met Samsung, smartphonemakers feitelijk dwong om mobiele apps van Google voor te installeren op nieuwe smartphones. Ook Googles Chrome-app hoorde daarbij. In ruil daarvoor zou Samsung gratis gebruik mogen maken van Android. Na een onderzoek van twee jaar concludeerde de antitrustautoriteit dat niets is gebleken van strijdigheid met mededingingsregels en dat smartphonemakers de Google-apps installeerden op basis van de behoefte van klanten. Ook zouden de gevolgen van de overeenkomst beperkt zijn, omdat Naver op dat moment 70 procent van de Zuid-Koreaanse zoekmarkt in handen had.

Toen de mobile application distribution agreement later uitlekte, gingen er opnieuw stemmen op om onderzoek te doen naar Google. In de overeenkomst bleek te staan dat Samsung zich ertoe verplichtte om twaalf mobiele Google-apps op mobiele telefoons te laden op het hoofdscherm. Samsung bleek zich er ook toe te hebben verplicht geen nieuw besturingssysteem te ontwikkelen via algoritmes van Android. In het Zuid‑Koreaanse parlement riep een lid van de oppositie op om opnieuw onderzoek te doen. Commissielid Chung Jae-chan van de antitrustautoriteit gaf in een reactie daarop aan gehoor te geven aan deze oproep. Daarbij zei het commissielid dat het bij het eerdere onderzoek lastig was te bewijzen dat Google smartphonemakers als Samsung daadwerkelijk heeft gedwongen de overeenkomst te tekenen.

Mocht de Fair Trade Commission concluderen dat Google zich schuldig heeft gemaakt aan het beperken van de concurrentie, dan kan de commissie Google dwingen zijn beleid aan te passen. Er kan ook een boete volgen. In december beboette de Koreaanse antitrustautoriteit chipmaker Qualcomm nog voor een bedrag van omgerekend ruim achthonderd miljoen euro.

De Europese Commissie is in 2016 een onderzoek begonnen naar Google op basis van het vermoeden dat Google de mededinging op de mobiele markt beperkt door de dominantie van Android. Het bedrijf hangt in deze kwestie een boete van drie miljard euro boven het hoofd. Uit een document zou blijken dat de Europese Commissie wil dat Google stopt met het aanbieden van financiële prikkels aan smartphonemakers als beloning voor het meeleveren van Google-apps.