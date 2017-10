Qualcomm brengt Snapdragon 636 uit met ondersteuning voor 18:9-schermen

Qualcomm heeft de Snapdragon 636- soc aangekondigd. Het gaat om een update van de al bestaande Snapdragon 630 met enkele wijzigingen. Zo kunnen het scherm en de camera een hogere resolutie hebben en bevat de soc een nieuwe gpu.

De Snapdragon 636 heeft een Adreno 509-gpu, tegenover de Adreno 508 van de Snapdragon 630. Daarmee komt er ook ondersteuning voor schermen met een resolutie van 2160x1080 pixels, waar de 630 officieel 1920x1200 beeldpunten als maximale resolutie ondersteunt. De maximale resolutie voor camera's gaat van 24/13 naar 24/16 megapixel.

Bovendien heeft Qualcomm de Cortex A53-kernen van de 630 ingeruild voor de 'eigen' Kryo 260-kernen. Daarbij gaat het om acht cpu-kernen met een maximale kloksnelheid van 1,8GHz. De Kryo 260 draagt de naam van Qualcomm, maar vermoedelijk gaat het om een aangepaste versie van Cortex A53-kernen.

Met de 636 heeft Qualcomm snel een opvolger voor de 630 klaarstaan, want Qualcomm kondigde die soc dit voorjaar aan. De chipontwerper zegt dat de twee socs 'pin-compatible' zijn en fabrikanten hoeven in hun ontwerp dus niets aan te passen om de 636 in plaats van de 630 of 660 te gebruiken. Fabrikanten kunnen de 636 vanaf november gebruiken.