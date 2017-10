Gerucht: Toshiba's nanddivisie is getroffen door ransomware

Volgens geruchten is Toshiba in Japan getroffen door een ransomwareaanval. Het bedrijf ontkent dat zijn nandproductie tijdelijk is stilgelegd. DigiTimes berichtte dat de productie weken had stilgelegen.

Het drie tot zes weken stilleggen van de productie heeft geleid tot een afname van het aantal verwerkte wafers voor nandgeheugen met honderdduizend, claimt DigiTimes. De Taiwanese site bewijst vaak over goed ingelichte bronnen te beschikken, maar tegelijk is lang niet elk bericht van DigiTimes correct. Tegenover The Register meldt Toshiba dat de productie in het Japanse Yokkaichi helemaal niet is stilgelegd. Het bedrijf zegt niet of het met een ransomwareaanval te maken heeft gehad.

DRAMeXchange, dat onderzoek doet naar de geheugenmarkt, heeft van zijn bronnen eveneens vernomen dat de claim van DigiTimes over de afname van honderdduizend wafers en het stilleggen van enkele productielijnen niet klopt. Het onderzoeksbureau spreekt wel van 'een lagere output dan verwacht door bepaalde problemen bij productielijnen'. Volgens het bureau hebben de productieproblemen geen groot effect op het hele aanbod van nandgeheugen. "Zelfs met de kleine afname van Toshiba's output blijft de algehele aanvoer op de markt groeien in het vierde kwartaal van 2017". Volgens DRAMeXchange is er nog sprake van een tekort aan nand, maar zal de productietoename uiteindelijk de vraag inhalen.

Toshiba Sandisk Yokkaichi-faciliteit