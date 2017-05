Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 16:16, 7 reacties • Feedback

Toshiba heeft met de XG5-serie een nieuwe lijn nvme-ssd's aangekondigd. De ssd's zijn op de laatste generatie BiCS-geheugen van 3d-nand gebaseerd en verschijnen in het derde kwartaal van dit jaar.

Anders dan WD met zijn Blue 3D, richt Toshiba zich met zijn ssd's op basis van 64-laags-3d-nand op systeembouwers. Het gaat om single sided m2-2280-ssd's met de capaciteiten 256GB, 512GB en 1024GB. De ssd's gebruiken vier pci-e 3.0-lanes en bieden sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 3000MB/s en 2100MB/s.

Ten opzichte van de XG3-serie van ssd's is het verbruik bij de XG5-ssd's in stand-by afgenomen met vijftig procent tot minder dan 3mW, claimt Toshiba. Veel meer specificaties maakt het bedrijf nog niet bekend. Toshiba start op dit moment eerst de levering van samples aan fabrikanten. De brede beschikbaarheid volgt pas in het derde kwartaal van dit jaar. Tegen die tijd moet ook het BiCS3-geheugen van 512Gbit op grote schaal geproduceerd worden voor gebruik in de ssd's.