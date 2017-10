Het eind van de OCZ-naam was al lang geleden in gang gezet, met de overname van OCZ door het Japanse Toshiba, maar de merknaam OCZ is nu toch echt verdwenen. Na de overname werden nog solid state drives uitgebracht met de OCZ-naam nog op het product en daaronder het Toshiba-merk. OCZ Technology Group werd OCZ Storage Solutions maar ook die naam is niet meer terug te vinden in de nieuwe producten. Inmiddels heeft Toshiba de naamgeving omgedraaid en is de naam van het moederbedrijf voortaan leidend en is de merknaam OCZ een subnaam geworden.

We hebben de Toshiba OCZ TR200 van de Japanse fabrikant ontvangen, in een capaciteit van 960GB. De drive is de opvolger van zowel OCZ's TL100 en TR150, maar moet ook Toshiba's eigen A100 en Q300-serie opvolgen. Toshiba kiest er daarmee voor om niet meerdere, maar nog maar één serie 2,5"-sata-ssd's in zijn gamma te hebben. De reden daarachter is vrij eenvoudig. Sata-ssd's beginnen op een punt te komen dat ze, net als harde schijven, een dermate alledaags product worden, dat eerder naar prijs en capaciteit dan naar prestaties wordt gekeken.

Het heeft voor Toshiba dan ook weinig zin om een sata-ssd-serie aan te bieden die voor het enthousiast-segment bedoeld is, aangezien dergelijke ssd's dan wat prijs betreft in het vaarwater van nvme-drives komen. En zoals bekend kan een sata-ssd nooit in de buurt komen van de prestaties van een nvme-ssd door de geringe bandbreedte van de sata-interface. De redenering is dus dat gebruikers die meer willen betalen voor betere prestaties voor een nvme-drive kiezen, en mensen die veel opslagruimte willen zonder de tergende traagheid van harde schijven voor een sata-ssd kiezen.

We hebben dan ook de 960GB-variant van de TR200 getest. Toshiba realiseert die capaciteit door gebruik te maken van tcl-geheugen, zodat drie bits per geheugencel worden opgeslagen. Om de kosten verder te drukken is Toshiba's BicS-nand gebruikt, waarmee inmiddels chips met 64 lagen geheugen geproduceerd kan worden. Afgelopen zomer hebben we een achtergrond over onder meer bics en tlc-geheugen gepubliceerd, waar je meer kunt lezen over deze techniek.

Toshiba geeft geen details over de controller, behalve dat het een dram-loos ontwerp is. Dat drukt de kosten, maar ook de prestaties, omdat de controller geen data kan cachen. We hebben de drive uit elkaar gehaald en de slecht leesbare belettering van de controller bekeken. Daaruit blijkt het een TC58NC1010GSB-00-controller te zijn, die sterk lijkt op de controller die in de Toshiba A100-serie gebruikt wordt. De serie komt echter niet helemaal overeen, want in de A100 zit een SSPRL1CC W5-controller, terwijl in ons TR200-exemplaar een STQTQ1CC W5 zit.

De prestaties

We hebben de drive vergeleken met enkele andere bekende budgetseries van Crucial en Samsung, waarbij we helaas niet dezelde capaciteiten hebben kunnen testen. De BX100- en BX200-series zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar, net als de 750GB-versie van de MX300. Samsung levert de 750 EVO-serie in capaciteiten tot 500GB.

De bandbreedte van de PCMark Storage-run is laag, maar vergeleken met zijn concurrenten vrij gemiddeld. Als we een snelle nvme-drive in de vergelijking meenemen, de 960 EVO, dan zien we waarom je voor je systeemschijf een high-end ssd zou kiezen. In onze traces komt de TR200 niet al te best naar voren, deels omdat het een cache-loze drive is en deels omdat, zeker met schrijven, tlc-nand wat trager is.

In de AS-SSD-tests, puur synthetische benchmarks, komt de TR200 er prima vanaf. De bandbreedte van de sata-interface is beperkt, maar vooral bij schrijven is er nog wel wat ruimte. De random lees- en schrijfprestaties met 64 threads zijn wel stukken beter dan van de concurrentie.

De TR200-serie drive is dus bedoeld voor het budgetsegment, of liever het segment waar capaciteit en prijs belangrijker zijn dan prestaties. De prijzen zijn daar ook naar, want in een tijd dat nand steeds duurder wordt, kost de TR200-serie 83 euro voor de 240GB-versie, 149 euro voor de 480GB-uitvoering en 276 euro voor de grootste 960GB-drive.

Conclusie

Toshiba slaagt er, geholpen door de legacy van OCZ, in een budgetdrive op de markt te zetten die prima prestaties levert. Voor een huis-tuin-en-keukensysteem is het een goede keus, maar voor een high-end monster kies je natuurlijk voor de veel snellere nvme-drives. Als je echter een grote ssd wil om je harde schijf te vervangen zonder de hoofdprijs te betalen, zit je met de TR200 goed.

Er zijn desondanks diverse alternatieven die eveneens een hoge capaciteit voor een lage prijs bieden. Zo kun je de MX300 voor een vergelijkbare prijs per gigabyte krijgen, maar afgezien van die serie en Microns 1100-serie kom je al snel uit op oude drives als de Sandisk Ultra II uit 2014. Voor een moderne drive zit je met de TR200 wel goed en met drie jaar garantie hoef je je ook over de levensduur van tlc geen zorgen te maken.