maandag 12 juni 2017

Qualcomm zet vermoedelijk een X20-modem in de Snapdragon 845, de nog niet aangekondigde opvolger van de duurste soc van de Amerikaanse chipontwerper. De X20-modem kan op 4g downloadsnelheden halen tot 1,2Gbit/s.

Een medewerker van Qualcomm heeft op LinkedIn ingevuld dat hij aan de modem werkt in de Snapdragon 845, terwijl hij er vlak onder heeft staan dat hij ook werkt aan het commercieel beschikbaar maken van de X20-modem. Daaruit concludeert Roland Quandt van WinFuture dat de chipontwerper de X20-modem in de Snapdragon 845 zal zetten.

De integratie van de modem ligt voor de hand. Qualcomm kondigde de X20-modem aan en hij geldt als opvolger van de X16-modem die in de Snapdragon 835 zit. De 835 is de nieuwste high-end soc van Qualcomm en zit onder meer in de HTC U11, Sony Xperia XZ Premium en OnePlus 5.

De X20 ondersteunt de LTE Category 18-standaard, waarmee pieksnelheden van 1,2Gbit/s mogelijk zijn. Dit wordt bereikt door de ondersteuning voor maximaal twaalf streams met elk 100Mbit/s. De modem kan overweg met 5x20MHz carrier aggregation voor de downlink en beschikt over 4x4 mimo bij drie lte-carriers tegelijk. Functionaliteit waar de X20 verder over beschikt en de X16 niet, is dual sim dual volte of dsdv. Zoals de naam al aangeeft, kunnen smartphones hiermee over twee simkaarten beschikken die beide voice-over-lte ondersteunen.

De Amerikaanse fabrikant heeft de Snapdragon 845 nog niet aangekondigd. Desondanks zijn er al wat verwijzingen online te vinden. Zo heeft een ontwerper voor antennes op Acer-hardware de Snapdragon 845 al ingevuld als specialiteit, wat erop wijst dat die fabrikant al bezig is met de ontwikkeling van producten op basis van de nog onbekende soc.