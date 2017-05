Door Chris Broesder, dinsdag 16 mei 2017 09:00, 17 reacties • Feedback

HTC is een fabrikant die ons sinds het prille begin van Android mooie smartphonetechnologie heeft gegeven. De fabrikant maakte toen deel uit van de Open Handset Alliance en bracht in samenwerking met Google de eerste commerciële Android-smartphone uit: de HTC Dream, in Nederland beter bekend onder de naam T-Mobile G1. In de jaren erna zou het bedrijf nog een aantal hoogtepunten kennen, zoals de Legend: een mooi stukje smartphoneontwerp waarbij de behuizing uit één stuk metaal bestaat.

Het bedrijf kreeg het in de laatste jaren echter zwaar met de enorme concurrentie op de Android-markt en hoewel HTC inmiddels minder verlies maakt door inkrimping, is de omzet nog altijd geen schim van wat die geweest is. Daar heeft ook de HTC 10 van 2016 geen verandering in kunnen brengen, terwijl die toch weinig verkeerd deed. Misschien komt het juist door het op veilig spelen en weinig innovatief zijn dat het toptoestel van vorig jaar geen verkoopsucces was, in combinatie met de vrij hoge prijs natuurlijk.

Met de U11 lijkt de innovatieve kant van HTC weer langzaam op gang te komen. We hopen dus dat de fabrikant de kneepjes van het vak nog kent en waren benieuwd of de U11 vernieuwend is. Er zijn twee dingen die op dat gebied direct opvallen. Het eerste dat je innovatief kunt noemen, is de overgang van metaal naar glas, hoewel HTC daarin niet de enige is, en het tweede is de mogelijkheid om in het toestel te knijpen. We beginnen met het eerste.

Glas

Metaal lijkt een beetje uit de mode te raken bij high-end toestellen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de redelijk gebouwde, metalen smartphones die je inmiddels voor een prikkie op de kop kunt tikken. Voor HTC is dit best een grote stap, aangezien het naam heeft gemaakt met zijn metalen unibody-smartphones.

Hoe dan ook, de overstap naar glas is een feit en bij onze eerste aanrakingen bleek dat HTC het ontwerp van de U11 serieus heeft genomen. Er zit Gorilla Glass 5 op de voor- en achterkant van het toestel, met daar tussenin een metalen frame. In die zin lijkt het toestel een beetje op de Samsung Galaxy S8, zeker van de zijkant gezien. De randen van het scherm zijn echter niet alleen aan de zijkanten gebogen, maar ook aan de boven- en onderkant. Dat is best een kunststukje, want glas laat zich niet makkelijk op die manier vouwen. Denk maar aan een papiertje dat je om een rechthoek met afgeronde hoeken wil vouwen; je komt dan bij die hoeken in de knel en zult bijvoorbeeld een stukje moeten wegknippen om het enigszins mooi te krijgen. Ook lijkt het toestel enigszins op de U Ultra, maar het grote verschil daarmee is dat het schermglas van dat toestel helemaal niet gebogen is.

Het is wel jammer dat het glas aan de boven- en onderkant niet zo nauw aansluit op het metalen frame als bij de Galaxy S8, waar de beide materialen bijna naadloos in elkaar overgaan. De toestellen bij de previewsessie waren weliswaar van het preproductietype, maar HTC verzekerde ons dat de behuizing en bouwkwaliteit niet meer veranderen. Ondanks de iets minder strakke afwerking dan bij de Galaxy S8 is het ontwerp van de U11 onderscheidend en doet het luxe aan. Daarbij ligt het toestel door zijn rondingen lekker in de hand. Ook de vingerafdrukscanner aan de voorkant konden we na een wat vreemde plaatsing van de scanner bij de Samsung Galaxy S8 waarderen en hij herkende onze vinger bijzonder snel. De scanner, die ook dienstdoet als thuisknop, zit wel wat laag, evenals de hardwarematige Android-navigatieknoppen.

Toestel HTC 10 HTC U 11 HTC U Ultra Schermdiagonaal (inch) 5,2 5,5 5,7 Hoogte (mm) 145,9 154 162,4 Breedte (mm) 71,9 76 79,8 Dikte (mm) 9 8 8 Gewicht (g) 161 168 170 Relatieve schermgrootte 71,1% 71,1% 69,1%

Wat het toestel in tegenstelling tot recente high-end modellen als de LG G6 en de Samsung Galaxy S8 niet heeft, is een van de norm afwijkende schermverhouding en daarmee kleine bezels. De lcd van de HTC U11 heeft gewoon een 16:9-verhouding en heeft dezelfde schermgrootte in verhouding tot de afmetingen van de behuizing als de HTC 10.

Aangezien het toestel een 5,5"-scherm heeft, met 2560x1440 pixels, en de HTC 10 een 5,2"-scherm, is het wel wat groter. Dat scherm ziet er trouwens erg mooi uit. Natuurlijk heeft het niet de perfecte zwartwaarden van een oledscherm, maar het is contrastrijk en heeft goede kijkhoeken. Aangezien de HTC 10 last had van een lage maximale helderheid, zijn we ook even naar buiten gegaan met het de U11. Helaas was het scherm niet heel goed af te lezen in de zon en we vermoeden dan ook weer een relatief lage maximale helderheid. Dat gaan we natuurlijk nog meten voor onze review.

Een onzichtbare wijziging aan de behuizing ten opzichte van de HTC 10 is dat de U11 water- en stofdicht is volgens de ip67-classificatie. Het toestel kan een halfuur onder water op een diepte van één meter. Wel weer zichtbaar is de camera, die dankzij zijn beperkte omvang een subtiele plek op de achterkant inneemt. De camera steekt wel een beetje uit, maar veel minder dan bij de HTC U Ultra en de HTC 10.

De HTC 10 was een tank. Er zijn maar weinig toestellen van 2016 die in de buurt komen van de degelijkheid van die telefoon. We hebben de HTC U11 bij de previewsessie proberen te buigen en dat ging aanzienlijk makkelijker dan bij de HTC 10 en ook makkelijker dan bij de Samsung Galaxy S8. Dit stelde ons een beetje teleur, maar we moeten de diverse toestellen nog wel even goed vergelijken op degelijkheid om een definitief oordeel te kunnen vellen.

We dachten in eerste instantie even dat de HTC U11 stereoluidsprekers had, omdat het geluid zowel uit de bovenkant als uit de onderkant van het toestel komt. Het blijkt geen stereo te zijn, maar wel om twee luidsprekers te gaan. De hoge en middentonen komen uit de tweeter aan de bovenkant en deze heeft volgens HTC meer ruimte, waardoor het geluid voller zou klinken. De lage tonen komen volgens HTC uit de woofer onderop en ook deze zou beter klinken dan de luidspreker van de HTC 10. We hopen dat het inderdaad zo is, aangezien we niet onder de indruk waren van het geluid van de HTC 10. Het volume leek in elk geval behoorlijk hoog te kunnen en op het eerste gehoor klonk het ook prima, maar daar kunnen we beter over oordelen zodra we hem op Tweakers HQ hebben.

Knijptelefoon

De tweede duidelijke innovatie van de HTC U11 heet Edge Sense en hebben we nog niet eerder gezien bij smartphones. Edge Sense behelst dat je in het toestel kunt knijpen. De smartphone heeft druksensoren in het onderste deel aan de zijkanten, waarmee hij 'voelt' hoe hard je in het toestel knijpt. Je kunt ook instellen hoe hard je in de telefoon moet knijpen voordat hij het registreert. We vonden de zachtste knijpstand veruit het fijnst, omdat het na een tijdje vervelend wordt als je kracht moet zetten. Wel vragen we ons af of de telefoon dan soms onbedoeld een kneep registreert als hij bijvoorbeeld in je zak zit, maar daar komen we pas achter als we hem daadwerkelijk in gebruik hebben.

De vraag rijst natuurlijk waarom je in vredesnaam in je smartphone zou willen knijpen. Het antwoord is simpel: je kunt er apps mee starten, je zaklamp mee aanzetten, een spraakopname mee maken en bijvoorbeeld Google Assistant mee oproepen. Je kunt kort en lang knijpen, waardoor er dus twee acties zijn die je aan je knepen kunt koppelen. Eerlijk gezegd denken we niet dat HTC door die functionaliteit alleen veel telefoons gaat verkopen. Toch is het best praktisch. Zelf dachten we meteen aan het instellen van de zaklamp met een lange kneep en de camera met een korte, en dat zouden we in de praktijk zeker gebruiken. Standaard staat Google Assistant op de lange kneep en dat is ook zeker handig als je dat gebruikt. Toch stelt de knijpfunctionaliteit eigenlijk niet veel meer voor dan een extra knop op je telefoon, waarbij je functies kunt activeren zonder het scherm aan te hoeven zetten.

We hadden graag gezien dat HTC meer uit het concept had gehaald, met bijvoorbeeld een aanraakgevoelige zijkant waarmee je door apps en widgets kunt navigeren, en kunt knijpen om er een te starten. Ook kunnen we ons voorstellen dat de telefoon zou kunnen voelen hoe hoog je hem vast hebt, op basis waarvan elementen van het besturingssysteem zich verplaatsen, zodat je er altijd bij kunt. De mogelijkheden zijn in elk geval talrijker dan wat HTC op dit moment heeft ingebouwd. Wel zei HTC nog meer knijpfunctionaliteit toe te gaan voegen aan de U11, zoals Edge Sense voor elke gewenste app. Op de vraag of je een hoesje om de telefoon kunt doen met behoud van de knijpfunctionaliteit, antwoordde HTC dat dit aan het gebruikte materiaal ligt. Met flexibele materialen moet het blijven werken.

Specificaties op niveau

Over de camerakwaliteit van de HTC U11 kunnen we nog niet veel zeggen. Het toestel drukt snel af en focust ook behoorlijk snel, maar de camerasoftware is nog niet definitief en we mochten dan ook geen met de U11 gemaakte foto's plaatsen in deze preview. De specificaties zijn prima, met een twaalfmegapixelsensor, 1,4μm grote pixels en een diafragma van f/1.7, wat even lichtsterk moet zijn als de Galaxy S7 en S8. Ook heeft de camera optische beeldstabilisatie en HDR Boost. Daarbij combineert het toestel, net als de Google Pixel, tien foto's voor een beter dynamisch bereik.

Ook op het gebied van focustechnologie lijkt het toestel op de Galaxy S7 en S8. Dat toestel gebruikt alle pixels om te focussen, waar fasedetectie-autofocus normaliter met slechts een klein deel van de pixels focust. De HTC U11 heeft dezelfde technologie aan boord en noemt het niet Dual Pixel-autofocus, maar UltraSpeed-autofocus. Het focussen gaat sneller en als het goed is accurater, wat je vooral merkt bij matige lichtomstandigheden. De gebruikte camerasensor is zeer waarschijnlijk de IMX362-sensor. De frontcamera is waarschijnlijk de IMX351 met zestien megapixel en dat is aanzienlijk voor een frontcamera. Hij heeft een lensopening van f/2.0.

De U11 moet zich echt onderscheiden van de concurrentie met zijn geluidsopnames, bijvoorbeeld bij het opnemen van video's. De smartphone heeft namelijk vier microfoons en je kunt kiezen of je daarmee lossless audio, geluid met hoge kwaliteit, wil opnemen of surroundgeluid. De microfoons focussen zich volgens HTC op het geluid waar je bijvoorbeeld op inzoomt tijdens het filmen.

HTC levert een usb-c-adapter mee, omdat er geen 3,5mm-poort op het toestel zit, maar ook HTC Max 320-oordopjes. Die kunnen volgens de fabrikant via de Adaptive Sound 2.0-technologie geluid produceren op basis van de vorm van je oorschelp, op basis waarvan een equalizer wordt aangepast. Je zou dan bijvoorbeeld het volume niet al te hard hoeven zetten, omdat alles even goed hoorbaar is, doordat de verschillende frequentiebereiken worden aangepast op jouw gehoor. Bij de HTC 10 zagen we overigens al iets vergelijkbaars.

De HTC U11 is ook een van de eerste telefoons met de Snapdragon 835, zeker als we de sd835-versie van de Galaxy S8 buiten Europa niet meetellen. Op dat gebied doet HTC dus geen concessies, waar LG dat met de G6 dat wel deed en er een oude soc in stopte. Het toestel draait bijzonder soepel op de sd835. Apps starten enorm vlug, multitasken gaat als een trein en we vlogen door de Android-menu's heen. We kunnen niet wachten tot we hem op kantoor hebben en mogen kastijden met benchmarks.

HTC heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen in de U11 gestopt. De accucapaciteit viel ons met 3.000mAh iets tegen, maar dat is natuurlijk niet het enige wat bepaalt hoe lang het toestel het volhoudt op een acculading. De U11 heeft in elk geval Quick Charge 3.0-technologie, waarmee het laden snel gaat.

Volgens HTC wordt Google Assistant gecombineerd met de eigen kunstmatige intelligentie van HTC. Er worden steeds meer functies toegevoegd, zoals Smart Alarm in juni. Dit is een van de functies waarbij de U11 gebruikspatronen probeert te doorgronden en op basis daarvan suggesties geeft. De software is overigens niet heel drastisch aangepakt en er werden dan ook geen specifieke nieuwe functies uitgelicht in de presentatie van de U11. In het verleden vonden we de software van HTC fijn en we zullen er natuurlijk nog uitgebreid in duiken bij de review die we spoedig gaan schrijven. De U11 draait op Androidversie 7.1.1.

Al met al hebben we gemengde gevoelens bij de HTC U11. Hoewel we het kunnen waarderen dat HTC weer aan vernieuwing denkt, zullen dingen als een glazen buitenkant, goede audio-eigenschappen en knijpfunctionaliteit geen features zijn waarmee je de markt verovert. Ondanks het mooie ontwerp heeft het toestel verder niet de futuristische allure van een Galaxy S8 en de minimale bezels van een LG G6. Aan de specificaties zijn echter weinig concessies gedaan en als het toestel bijvoorbeeld met zijn camera een grote slag slaat, kan het best zijn dat het alsnog hoog eindigt op ons verlanglijstje van 2017.

De HTC U11 is vanaf de week van 29 mei beschikbaar in de kleuren wit, blauw, zwart en zilver. Het is nog onbekend of de kleur rood in Nederland zal verschijnen.