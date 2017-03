Door Chris Broesder, donderdag 2 maart 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

We hadden in de afgelopen paar jaar iets meer verwacht van Sony op smartphonegebied dan wat het bedrijf heeft laten zien. Ook op het MWC 2017 gingen we weer hoopvol naar de Sony-stand om te zien hoe de vlag er dit jaar bijhangt. Sony presenteerde dit jaar in Barcelona twee high-end smartphones, namelijk de Xperia XZ Premium met een 5,5"-scherm en de iets kleinere Xperia XZs met een 5,2"-scherm. We beginnen maar niet over de verwarrende naamgeving die Sony hanteert, want het gaat immers om de inhoud en we kunnen alvast verklappen dat de nieuwe toestellen ons in eerste instantie meer boeien dan de Sony-smartphones van de afgelopen jaren.

Dat zit hem niet in eerste instantie in de behuizing van de toestellen, hoewel de water- en stofdichte XZ Premium er prachtig uitzag achter het glas op de Sony-stand. Hij heeft een achterkant als een spiegel, dus zodra je hem vasthebt, weet je weer waarom dit niet praktisch is. Zelden kwamen we een toestel tegen dat zo snel vingervegen laat zien als dit. Dat geldt voor zowel de chromekleurige als de zwarte versie, hoewel het bij die laatste iets minder erg is. Toch laat Sony een mooi staaltje smartphone maken zien, want het Gorilla Glass 5 is geheel om het toestel heen gevouwen, zonder onderbreking.

We hebben echter vooral de XZs vastgehad, omdat Sony schichtig was met het uitlenen van de XZ Premium aan journalisten. Dat is omdat de software nog niet af is. Het toestel komt dan ook pas tegen de zomer uit, waar de XZs al in april op de markt komt en vanaf 13 maart vooruit te bestellen is. De XZs heeft een minder besmettelijke behuizing, dankzij een matte afwerking, en dat is fijn. Wel zijn de zijkanten van plastic, hoewel dat op zich geen nadeel hoeft te zijn. Het toestel voelt namelijk vrij stevig aan. Verder lijkt het ontwerp sterk op dat van de Xperia XZ, waardoor de XZs voor ons niet heel nieuw aandoet. Sony's smartphones liggen nog altijd lekker in de hand en ze zien er wezenlijk anders uit dan de stereotype smartphone anno 2017.