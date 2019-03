Notmycar is battle royale-game met voertuigen en komt op 5 april uit op Steam

Ontwikkelaar NMC Studios en uitgever Skybound Games brengen op 5 april het spel notmycar uit als Steam Early Access-titel. Het spel volgt de conventies van het battle royale-'genre', maar in plaats van menselijke personages worden auto's gebruikt.

De makers laten weten dat notmycar voor Windows vanaf 5 april gratis is te spelen en dat blijft zo, ook nadat de Early Access-periode voorbij is. In het spel worden spelers in hun auto's op een groot eiland gedropt via parachutes, waar er gestreden moet worden tot er een enkele auto als winnaar overblijft. Om andere auto's uit te schakelen is een arsenaal aan wapens op het eiland te vinden. Het is onduidelijk of het inbeuken op andere auto's, zonder het gebruik van wapens, ook effect sorteert. Zoals bij alle battle royale-games wordt ook het slagveld van notmycar steeds kleiner.

Notmycar zal volgens de planning gedurende zes maanden in Early Access blijven, zo blijkt uit de Steam-pagina. De ontwikkelaar meldt dat het deze tijd nodig heeft om bepaalde functies te verbeteren, het rijden en schieten te verfijnen, items te creëren op basis van spelersfeedback en het maximaal aantal spelers per ronde uit te breiden van 50 naar meer dan 75.

De volledige versie zal meer voertuigen, wapens en abilities bevatten. Ook zullen er dan meer gamemodi aanwezig zijn die voorbij gaan aan battle royale. Waarschijnlijk zijn bij de volledige versie ook rondes met honderd spelers mogelijk. De versie die op 5 april uitkomt moet beschouwd worden als een bètaversie; het spel werkt, maar nog niet alle functies zijn doorgevoerd en er zullen nog bugs aanwezig zijn.