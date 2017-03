Door Julian Huijbregts, donderdag 30 maart 2017 08:01, 14 reacties • Feedback

Uitgever Electronic Arts zal samen met ontwikkelaars DICE, Criterion en Motive op 15 april de eerste details van Star Wars Battlefront II onthullen. Ook wordt dan een trailer van de nieuwe game getoond.

De presentatie van Star Wars Battlefront II zal plaatsvinden tijdens Star Wars Celebration, een evenement dat van 13 tot en met 16 april wordt gehouden in Orlando, Florida. Volgens EA is de presentatie ook online te volgen.

Vorige week maakte EA bekend dat de uitgever tijdens zijn EA Play-evenement voorafgaande aan de E3-gamebeurs een speelbare versie van de nieuwe Star Wars Battlefront game zal tonen. Dat evenement vindt plaats van 10 tot 12 juni in Hollywood.

Star Wars Battlefront II moet meer inhoud bevatten dan de eerste game. Het eerste deel werd door DICE gemaakt, maar voor het tweede deel is de hulp van twee andere studio's ingeschakeld. Of er een singleplayercampagne is het nieuwe spel aanwezig zal zijn, is nog niet bekend. De game komt later dit jaar uit.