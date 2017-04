Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 21:02, 20 reacties • Feedback

Volgens telecominsider Evan Blass komt Lenovo met budgetsmartphones in een nieuwe Moto C-serie. Het zou gaan om 5"-toestellen met MediaTek-socs, die draaien op Android 7.0. Het duurste model in de serie zou een 4000mAh-accu krijgen.

In zijn artikel op VentureBeat heeft Evan Blass uitgebreide informatie over de komende smartphones gepubliceerd, inclusief een foto van verschillende kleurstellingen. De Moto C-modellen worden gepositioneerd onder de toestellen in de Moto G- en E-series.

Het Moto C Plus-model krijgt vermoedelijk een resolutie van 1280x720 pixels en een 64bit-soc van MediaTek met vier kernen die draaien op een snelheid van 1,3GHz. De 4000mAh-accu in combinatie met de lage resolutie zal waarschijnlijk voor een lange accuduur zorgen. Aan de achterkant zit een achtmegapixelcamera en de frontcamera heeft een vijfmegapixelresolutie.

Volgens Blass komt er daarnaast een Moto C in verschillende smaken, waaronder toestellen die enkel 3g-netwerken ondersteunen. De Moto C-modellen hebben een resolutie van 854x480 pixels, een 32bit-soc met vier cores op 1,3GHz, of een 64bit-variant op 1,1GHz en 1GB ram. De accu zou in deze modellen een capaciteit van 2350mAh hebben en de camera's achter- en voor hebben een resolutie van vijf en twee megapixel.

Alle toestellen zouden een micro-sd-kaartslot krijgen en het interne geheugen is 8GB of 16GB groot voor de Moto C-modellen. Bij de Moto C Plus is dat in alle gevallen 16GB volgens de uitgelekte informatie. Beide modellen komen in verschillende kleuren op de markt, zoals ook te zien is in de foto. Wanneer Lenovo de nieuwe Motorola-toestellen aankondigt en wat ze gaan kosten is nog niet bekend.

Motorola Moto C Plus