Apple schept met elk persbericht dat het bedrijf nog altijd op over de Macintosh uit 1984. Wie die computer weer eens wil laten herleven of wie eens met de software wil spelen van dat apparaat, kan dat vanaf nu doen in de browser, via Internet Archive.

Apple eindigt elk persbericht met een alinea dat als eerste zin heeft 'Apple revolutionized personal technology with the introduction of the Macintosh in 1984'. Wie nu 35 jaar of jonger is, heeft vermoedelijk zo'n computer alleen op een stoffige zolder of helemaal nooit in actie gezien. Het is een van de vroegste voorbeelden van een grafische interface voor desktops die veronderstelde dat de gebruiker een muis had. Het was weliswaar niet de eerste, die eer gaat naar de Xerox Alto uit 1973, maar Apple was er redelijk op tijd bij.

Internet Archive heeft nu een Macintosh-emulator en bijbehorende software online gezet. Niemand hoeft daarvoor op een rommelmarkt een antieke Apple-computer op te kopen, want dat werkt via elke moderne browser. In de collectie staan spelletjes als Space Invaders en Dark Castle, maar ook programma's als MacWrite en MacPaint. Microsofts aandeel in software voor de Mac blijkt ook uit de collectie, want Microsoft Chart en Flight Simulator zijn ook te vinden.

Internet Archive publiceert wel vaker collecties van oude software. Zo kwamen eerder arcadegames online, maar ook Amiga-titels en dos-games.