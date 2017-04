Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 15:36, 0 reacties • Feedback

Een Canadees bedrijf heeft HoloLems uitgebracht. Dragers van de HoloLens-augmentedrealitybril dienen met de applicatie lemmings met groene haren door hun woning te leiden en ze obstakels als banken en tafels te laten trotseren.

Het Canadese bedrijf Globacore noemt HoloLems een hommage aan het spel Lemmings uit de jaren negentig. Bij dat spel moest de speler de diertjes levend naar de uitgang leiden door ze functies toe te kennen als bouwer, stopper, graver enzovoorts.

HoloLems werkt op basis van hetzelfde principe, maar het parcours dat de lemmings moeten doorlopen kan bepaald worden door het zicht van de drager van een HoloLens. Zo moet de gebruiker bruggen en trappen bouwen om te voorkomen dat ze van tafels en kasten vallen. Het uitdelen van taken gebeurt door stemcommando's. Voorlopig zijn die commando's beperkt tot "Blocker Left", "Blocker Right", "Build Bridge", "Build Stairs" en "New Scan".

HoloLems is te vinden in de Windows Store.