Door Arnoud Wokke, dinsdag 11 april 2017

Joke Vranken, een Belgische specialiste in datavisualisatie, heeft de bronzen medaille gewonnen op het eerste wereldkampioenschap Excel. Van de 700 deelnemers uit veertien landen hoefde zij alleen een Noor en een Canadees voor te laten gaan.

Sommige mensen kunnen optelsommetjes maken, anderen lukt het om draaitabellen in elkaar te zetten en er zijn regelrechte tovenaars met rekenprogramma's. Voor hen organiseerde Microsoft dit jaar voor het eerst het wereldkampioenschap Excel, met onderdelen als grafiekgymnastiek en formuleworstelen.

Wat moet je dan doen? De organisatie kwam met opdrachten en de deelnemers, in totaal zevenhonderd uit veertien landen, moesten die zo goed en mooi mogelijk maken en het resultaat als xlsx-bestand opsturen naar de softwaremaker uit Redmond. Dat leverde resultaten op als dit.

Vranken ging als Belgisch kampioene naar het wk. Hoewel ze excelleerde op het nationale kampioenschap, had ze niet gerekend op zo'n goed wk-resultaat. "De internationale finale was moeilijker dan het Belgisch kampioenschap, dus ik ben erg blij dat ik zo ver ben geraakt", aldus de Gentse tegen de krant De Morgen.

Wie zelf wil proberen of hij of zij even goed is als de deelnemers van het WK Excel, kan zijn of haar vaardigheden loslaten op de opdrachten. Microsoft heeft opdracht 1, opdracht 2 en de finaleopdracht online gezet.