maandag 10 april 2017

Een onlangs ontdekte ransomwarevariant, genoemd 'Rensenware', gebruikt een vrij ongebruikelijke manier om slachtoffers om 'losgeld' te vragen. Zo moeten zij een score van 200 miljoen punten behalen in een Touhou-game, wat op zijn zachtst gezegd niet makkelijk is.

De ransomware werd ontdekt door het bedrijf Malware Hunter Team, dat verschillende soorten malware opspoort. Het blijkt dat het gaat om een project van een Twitter-gebruiker met de naam Tvple Eraser, die de software naar eigen zeggen 'voor de lol' in elkaar zette en op GitHub plaatste. De ransomware werkt wel degelijk en laat alleen het ontsleutelen van bestanden toe als slachtoffers een score van 200 miljoen punten behalen in de game 'Unidentified Fantastic Object' op 'lunatic'-niveau.

Om dat te controleren, houdt de ransomware het proces van de game in de gaten. De score in de game te behalen is echter een opgave, zoals blijkt uit onderstaande video. De maker van de 'rensenware' heeft inmiddels zijn spijt kenbaar gemaakt en heeft een tool gepubliceerd om versleutelde bestanden te bevrijden. Dan moet je wel de game op je systeem hebben staan. Het lijkt er niet op dat hij veel slachtoffers heeft gemaakt. Voor degene die zich tegen de onvermijdelijke spamgolf met rensenware wil beschermen, is er zowaar een beschermingstool in het leven geroepen.

De naam rensenware is een woordspeling op de titel Touhou Seirensen. In de waarschuwing die slachtoffers te zien krijgen, is te lezen dat 'Minamitsu Murasa' bestanden op de computer heeft versleuteld.

Veel succes