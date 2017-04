Door Mark Hendrikman, zondag 9 april 2017 13:32, 48 reacties • Feedback

De originele ontwikkelaars van de klassieke Dizzy-platformgames voor computers als de ZX Spectrum hebben een remake van de derde game uit de franchise uitgebracht. Het origineel, Fantasy World Dizzy, komt oorspronkelijk uit 1989. De game gaat ook uitkomen voor de NES.

Ter ere van het 30-jarig bestaan van de Dizzy-gameserie is de remake, genaamd Mystery World Dizzy, nu speelbaar op de officiële website. Daarnaast kunnen gebruikers een rom downloaden en die zelf draaien op een NES-emulator. Een echte cartridge die geschikt is voor de NES moet volgens Eurogamer ook in de maak zijn. Daarvoor gaan de ontwikkelaars, bekend als de Oliver-tweeling, een Kickstartercampagne opzetten.

Fantasy World Dizzy kwam destijds naast de ZX Spectrum ook uit voor de Amstrad CPC, Commodore 64, Enterprise 64 en 128, Amiga, Atari ST en DOS-computers.

Oorspronkelijk wilden de Oliver-tweeling in 1993 al een remake maken van Dizzy 3 voor de toen erg populaire NES, maar die is er toen niet gekomen door financiële problemen. Met de hulp van Poolse programmeur en Dizzy-fan Lukasz Kur hebben ze nu dan toch de game uit weten te brengen. Het spel mist zijn beoogde releasedatum dus met een marge van 24 jaar, maar dat moet voor de liefhebber de pret hopelijk niet drukken.

In de Dizzy-games nemen spelers de rol aan van het gelijknamige avontuurlijke eitje dat zich een weg baant door allerlei werelden door te rollen en salto's te maken. Dizzy heeft als taak om zijn vriendinnetje Daisy, net als Dizzy lid van het zogenaamde YolkFolk, te redden uit de klauwen van de King Troll, die haar in een bos ontvoerd heeft terwijl ze aan het wandelen was met Dizzy.