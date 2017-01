Door Bauke Schievink, zondag 8 januari 2017 12:13, 42 reacties • Feedback

Het bedrijf Retro-bit heeft te kennen gegeven met een soort nieuwe versie van de Game Boy te komen. Deze zogenaamde Super Retro Boy kan overweg met cartridges die bedoeld zijn voor de handconsoles in de Gameboy-serie van Nintendo.

De Super Retro Boy werd gedemonstreerd op de CES-beursvloer en The Verge heeft het apparaatje kunnen uitproberen, al ging het hier nog wel om een prototype. De behuizing vertoont veel gelijkenissen met de Game Boys van Nintendo, maar is geen directe kopie; waarschijnlijk heeft Retro-bit voor aanpassingen gekozen om rechtszaken te voorkomen.

Gebruikers kunnen cartridges in de Super Retro Boy stoppen om spelletjes te spelen. Daarbij is er ondersteuning voor Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advanced. De knoppenlayout is vergelijkbaar met de apparaatjes van Nintendo, en er is een kleurenscherm ingebouwd. Volgens de maker gaat de accu ongeveer 10 uur mee, en kan deze weer opgeladen worden via de ingebouwde micro-usb-aansluiting.

In augustus moet de Super Retro Boy uitkomen, al is niet bekend of dat ook meteen een Europese release betekend. De prijs is vastgesteld op 80 dollar, en waarschijnlijk zal een eventuele europrijs dan rond de 80 euro liggen.

Het opnieuw uitbrengen van oude consoles is populair en wordt door verschillende bedrijven gedaan. In Nederland is vooral de door Nintendo uitgebrachte NES Classic Mini populair, een remake van de originele NES die met 30 spellen wordt geleverd.