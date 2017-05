Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 11:32, 20 reacties • Feedback

Twee ontwikkelaars hebben binnen twee dagen voldoende geld opgehaald met een crowdfundingactie om de Pokitto te produceren. Het is een eenvoudige zelfbouwhandheld voor gamen, die daarnaast moet helpen bij het leren programmeren en het werken met elektronica.

De Finse en Amerikaanse initiatiefnemers achter de Pokitto, Japans voor 'brekend twijgje', wisten binnen twee dagen hun doel van tienduizend dollar te behalen op Kickstarter. De basis van het gadget is een Cortex-M0+-processor van NXP in combinatie met een 2"-scherm met een resolutie van 220×176 pixels. De Pokitto heeft een audio-uitgang en met de accu van 600mAh zou de handheld het acht uur vol kunnen houden.

Aan de bovenkant zit een uitbreidingspoort voor het aansluiten van externe accessoires zoals controllers. Standaard bevat het model enkele exclusieve games, beloven de makers, maar het doel is ook dat het programmeren van nieuwe games eenvoudig wordt. De handheld is via usb op systemen aan te sluiten waarna het programmeren via een browser verloopt. De documentatie en handleidingen komen via Pokitto.com beschikbaar.

In juli start de levering aan early birds, in augustus volgt de brede beschikbaarheid. De prijs bedraagt 49 dollar voor een diy-kit: de onderdelen zouden eenvoudig in elkaar te zetten moeten zijn, zonder dat de gebruiker de soldeerbout ter hand hoeft te nemen.