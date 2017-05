Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 2 mei 2017 13:47, 1 reactie • Feedback

Wetenschappers van het Amerikaanse Institute for Human and Machine Cognition hebben een kleine struisvogel-achtige robot ontwikkeld die geen sensoren of andere elektronica gebruikt voor een stabiele voortgang, maar vertrouwt op mechanica.

De Planar Elliptical Runner bevat een enkele motor en de bouw van het skelet in combinatie met de elliptische beweging van de twee poten zorgt voor de dynamische stabiliteit tijdens het rennen. De robot kan zich met enkele kilometers per uur voortbewegen.

Vooralsnog heeft de tweevoeter daarbij ondersteuning nodig: op een lopende band houden twee wanden hem op zijn plaats tijdens het bewegen. Bij het maken van opnames vanuit een rijdende auto moet de Planar Elliptical Runner ook nog vastgehouden worden.

De makers werken echter aan een verbeterde versie die de ondersteuning niet nodig heeft en ze claimen de basis van de reactieve veerkracht en dynamische geometrie die nodig is voor stabiliteit op orde te hebben. "De lessen die we leren bij deze robot kunnen we toepassen op praktischer rennende robots om ze efficiënter te maken en ze er natuurlijker uit te laten zien", zegt een van de onderzoekers tegen MIT Technology Review.