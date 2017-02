Door Bauke Schievink, donderdag 2 februari 2017 20:11, 51 reacties • Feedback

Nintendo heeft wereldwijd meer dan 1,5 miljoen exemplaren van zijn retro-NES Classic Mini verkocht. De remake van de klassieke Nintendo-console had te kampen met grote voorraadtekorten, maar het bedrijf belooft beterschap.

Dat heeft de Japanese fabrikant bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Het is niet bekend wat wereldwijd de verdeling is in de verkoopcijfers; Nintendo heeft alleen het totaal van 1,5 miljoen stuks bekendgemaakt. De Nederlandse en Belgische aantallen zijn daardoor niet bekend, al genoot het apparaat wel veel populariteit.

Nintendo had waarschijnlijk nog veel meer van zijn klassieke console kunnen verkopen als het grotere voorraden had gehad. Wereldwijd, waaronder in Nederland, is de Classic Mini geruime tijd uitverkocht geweest, en worden er op de tweedehandsmarkt aanzienlijk grotere bedragen gevraagd dan de originele verkoopprijs van rond de 60 euro. Nintendo belooft dat de Classic Mini op termijn weer goed verkrijgbaar moet zijn.

Uit de kwartaalcijfers blijkt ook dat het aantal verkochte 3DS-handhelds in de lift zit. Nintendo noteerde een toename van ongeveer 20 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, en kwam uit op ongeveer 1,2 miljoen verkochte apparaten. Ook het aantal verkochte games voor de 3DS zit in de lift. Nintendo gaf aan dat het de komende tijd door zal gaan met het uitbrengen van games voor de 3DS.