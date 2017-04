Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 18 april 2017 19:18, 52 reacties • Feedback

Nintendo stopt ook in Europa met de Nintendo Classic Mini, zo heeft het bedrijf bevestigd. De productie is gestopt. Eerder meldde het bedrijf de leveringsstop in Noord-Amerika en Japan, waarmee wereldwijd uitfaseren een feit lijkt.

Nintendo bevestigt tegen Eurogamer de productie van de Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System gestopt te zijn. Vorige week gaf het bedrijf vergelijkbare notificaties voor de NES Classic Edition, zoals het systeem in Noord-Amerika heet, en de Famicom Classic in Japan. Bij die laatste melding stond dat het om een 'tijdelijke' productiestop ging.

Ook voor Europa houdt Nintendo de deur op een kier voor een hernieuwd aanbod: "Als de productie in de toekomst hervat wordt, komt er een update op de officiële Nintendo-website." In navolging van de aankondigingen zijn de prijzen van de mini-console op vraag-en-aanbodsites flink gestegen. Nintendo kondigde de NES Classic Edition in juli vorig jaar aan. Het bedrijf maakte begin dit jaar bekend 1,5 miljoen exemplaren van de Classic Mini verkocht te hebben, ondanks grote leveringsproblemen.