De Friese internetaanbieder Kabelnoord had afgelopen weekend last van een te brede blokkade door Netflix. Een behoorlijk deel van de klanten van het telecombedrijf kon enkele dagen geen Netfix kijken door de maatregel.

De actie van Netflix had enkele abonnees moeten treffen die volgens het bedrijf misbruik maken door een proxy te gebruiken. Dit doen gebruikers om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot het ruimere Amerikaanse aanbod van de dienst. Proxy-gebruikers krijgen dan een waarschuwing te zien met de melding dat ze contact met hun provider moeten opnemen om meer te weten te komen waarom hun ip-adres in verband met een proxy wordt gebracht.

De blokkade die Netflix op 13 april tegen enkele Kabelnoord-klanten instelde, bleek echter hele ip-reeksen te betreffen. "In plaats van het blokkeren van deze gebruikers, blokkeert Netflix alle klanten die dezelfde range internetfeed gebruiken. Voor Netflix is dit een minimaal percentage klanten, voor Kabelnoord is dit juist een behoorlijk percentage klanten. Op vragen waarom Netflix zo breeduit blokkeert krijgen we geen antwoord", meldt de aanbieder.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een te brede Netflix-blokkade klanten van het bedrijf treft. Op 15 april was het probleem verholpen. Dat is 'vrij lang', vindt Kabelnoord. " We zijn voor vrijgeven van de dienst echter afhankelijk van de prioriteit die Netflix aan ons geeft."