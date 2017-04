Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 21:08, 42 reacties • Feedback

Nintendo stopt deze maand in Noord-Amerika met de levering van de NES Classic Edition. Volgens de fabrikant was het nooit de bedoeling dat de kleine NES lang op de markt zou blijven, waardoor een gehele leveringsstop wereldwijd nabij lijkt.

In april zal de laatste levering voor de VS en Canada plaatsvinden, meldt Nintendo aan IGN. Het Japanse bedrijf biedt zijn verontschuldigingen aan voor de slechte verkrijgbaarheid van de miniconsole. Nintendo spreekt in de verklaring van de laatste levering 'van dit jaar' maar een woordvoerder laat nadien weten dat er geen plannen zijn nog nieuwe versies voor de Amerikaanse markt te produceren. Ook de NES Classic Controller wordt uitgefaseerd.

Of de levering wereldwijd stopt, is niet duidelijk, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit het geval is. "De NES Classic Edition was niet bedoeld als een blijvend, langdurig product. Vanwege de hoge vraag hebben we meer leveringen gedaan dan eigenlijk ons plan was", meldt een woordvoerder namelijk aan IGN.

Nintendo kondigde de NES Classic Edition in juli vorig jaar aan. De console is een mini-versie van de originele NES met daarop dertig klassieke games. Hier verscheen de console onder de naam Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Het bedrijf maakte begin dit jaar bekend 1,5 miljoen exemplaren van de Classic Mini verkocht te hebben. Dat was ondanks de grote leveringsproblemen die na de verkoopstart speelden.