Door Bauke Schievink, zaterdag 7 januari 2017 10:27, 31 reacties • Feedback

Het is ontwikkelaars gelukt om extra games toe te voegen aan de NES Mini Classic. Standaard wordt de retroconsole geleverd met dertig games, maar door de beveiliging te omzeilen zou het inmiddels al zijn gelukt om rond de zestig games te draaien.

Twee ontwikkelaarsgroepen, eentje uit Rusland en eentje uit Japan, zijn erin geslaagd om na het omzeilen van de beveiliging van de NES Classic Mini extra gameondersteuning toe te voegen. Dat blijkt uit een thread op Reddit die bedoeld is voor het modden van de console. Er zijn inmiddels ook al instructies online verschenen om zelf games toe te voegen aan de NES Classic Mini, al moeten gebruikers hiervoor wel zelf de rombestanden verstrekken.

Standaard levert Nintendo de console met dertig games, waaronder een aantal uit de Mario-reeks. Omdat ontwikkelaars er kortgeleden al in slaagden om de beveiliging van het systeem te omzeilen, bestond al de verwachting dat het aantal ondersteunde games zou worden uitgebreid.

Nintendo bracht de NES Classic Mini ongeveer twee maanden geleden uit. Het is een nieuwe versie van de NES-console die in de jaren tachtig erg populair was. De games worden ook met dezelfde controllers gespeeld als bij de originele versie.