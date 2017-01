Door Bauke Schievink, zaterdag 7 januari 2017 12:00, 4 reacties • Feedback

Intel heeft te kennen gegeven dat het samen wil gaan werken met andere bedrijven voor het uitbrengen van wearables, zoals smartwatches en fitnesstrackers. Daarmee lijkt het Basis, de maker van fitnessarmbandjes die het in 2014 overnam, terzijde te schuiven.

In een gesprek met Engadget liet Jerry Bautista, die bij Intel de titel vice president van de wearableafdeling draagt, zich uit over de strategie van zijn bedrijf. De bedoeling is om in de toekomst wearables uit te brengen die zijn gemaakt in samenwerking met andere bedrijven. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om horlogemakers voor het uitbrengen van een smartwatch. Overigens gaf Intel geen details prijs van apparaatjes die dit jaar uitgebracht moeten worden.

Met de strategie om samen te gaan werken, lijkt het erop dat Intel ervoor kiest om geen wearables onder de eigen naam uit te brengen. Dat is opvallend omdat het met Basis een wearablemaker binnen de gelederen heeft. Intel nam deze fabrikant van fitnessarmbandjes in 2014 over, maar heeft hiermee nog geen successen behaalt.

Eerder kwamen er al geruchten naar buiten dat Intel het maken van wearables in de ijskast zou zetten. Er zouden een groot aantal werknemers worden ontslagen binnen de New Devices Group, waar ook de wearables onder vallen.