Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 11:03, 23 reacties • Feedback

Submitter: RayNbow

Nintendo heeft in de eerste maand meer exemplaren geleverd van de Switch-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan van de Switch-console zelf. Het Japanse bedrijf gaat niet op de vraag hoe dat kan.

In totaal vermelden de kwartaalcijfers van Nintendo sinds de release begin maart tot aan het einde van het kwartaal eind maart 2,76 miljoen geleverde exemplaren van The Legend of Zelda: Breath of the Wild voor de Switch. Het aantal geleverde exemplaren van de Switch-console kwam uit op 2,74 miljoen.

Nintendo zei ook dat het komt met twee dlc-pakketten voor de Zelda-game. De eerste komt in de zomer uit, de tweede volgt in de winter van volgend jaar. Behalve Zelda vermeldt Nintendo dat de 1-2 Switch bijna een miljoen keer over de toonbank is gegaan, terwijl Konami's Super Bomberman-game 500.000 keer is geleverd. Snipperclips heeft inmiddels 350.000 installaties. In totaal zijn er bijna 5,5 miljoen softwaretitels geleverd voor de Switch.

Nintendo leverde in totaal 3,84 miljoen exemplaren van de Zelda-game; meer dan een miljoen van die exemplaren waren van de Wii U-versie van de game.

Super Mario Run heeft volgens het bedrijf bijna 150 miljoen installaties op iOS en Android. Nintendo vermeldt niet hoeveel gebruikers de in-app aankoop hebben gedaan van tien euro om alle content te kunnen spelen.

Nintendo presenteerde vrijdag ook de 2DS XL-handheld. In Europa is inmiddels de verhouding tussen verkopen van 2DS en 3DS ongeveer fifty-fifty, in andere delen van de wereld kopen klanten vaker de 3d-uitvoering van de handheld.

Het Japanse bedrijf boekte in het eerste kwartaal iets minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op omgerekend ongeveer vier miljard euro. Het operationeel inkomen kwam ook iets lager uit, rond de 241 miljoen euro.

Terugkijken: videoreview The Legend of Zelda: Breath of the Wild