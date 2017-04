Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 10:39, 69 reacties • Feedback

Intel heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de claim geuit niks ongewoons te zien of te verwachten wat betreft concurrentie. De chipfabrikant deed dit in antwoord op de vraag of AMD's Ryzen effect had op de kwartaalcijfers.

Intel-ceo Brian Krzanich antwoordde op die vraag dat er altijd wel wat concurrentie in de markt is: "Voor het eerste kwartaal van dit jaar en in onze voorspelling voor het tweede kwartaal zien we niks ongewoons ten opzichte van wat we normaal gesproken zien." Dat staat in de transcriptie van de toelichting op de kwartaalcijfers van Seeking Alpha.

Wel gaf Intel aan te verwachten dat de average selling price van processors licht zal dalen gedurende het jaar, wat er op duidt dat het bedrijf denkt minder high-end chips te gaan verkopen. De vraag naar high-end 2-in-1's, workstations en gamingproducten zou tot nu toe sneller groeien dan het bedrijf had verwacht.

Intels Client Computing Group, waar de consumentenprocessors onder vallen, noteerde een kwartaalomzet van 8 miljard dollar, omgerekend 7,4 miljard euro, 6 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. De omzet van de Data Center Group, waar de Xeons onder vallen, steeg met 6 procent, wat minder was dan verwacht, terwijl de Internet of Things Group een omzetstijging van 11 procent noteerde, maar met 721 miljoen dollar nog steeds een bescheiden onderdeel blijft.

In totaal steeg Intels omzet met 2,6 procent tot 13,53 miljard dollar. De netto winst daalde van 2,71 miljard dollar tot 1,33 miljard dollar. Die daling was echter toe te schrijven aan eenmalige kosten van 1,41 miljard dollar die te maken hadden met de omvangrijke reorganisatie, waarbij 12.000 banen geschrapt worden. Die reorganisatie is inmiddels voor de helft doorgevoerd.