Intel brengt eind dit jaar eerste producten uit op 10nm

Intel brengt eind dit jaar de eerste producten uit die het heeft gemaakt op een 10nm-procedé. Dat zeggen topmensen van de fabrikant in een bespreking van de kwartaalcijfers. Intel behaalde een recordomzet in het vorige kwartaal.

Intel begint met het uitbrengen van producten met weinig volume, omdat het nog weinig capaciteit heeft om producten op 10nm te produceren. Daarbij gaat om de goedkopere producten, zegt Intel-ceo Brian Krzanich in de bespreking van de kwartaalcijfers. "En dus zul je een verscheidenheid aan producten zien door 2018 heen als we meer op 10nm kunnen produceren. We beginnen met de, zo noem ik het, simpelere producten in het begin, helemaal naar de producten met de hoge prestaties en hoge mate van complexiteit tegen het midden en het einde van het jaar."

De processormaker is inmiddels bijna klaar voor de productie van processors op zijn 10nm-procedé. Het Amerikaanse bedrijf maakt zijn processors al enige jaren op zijn 14nm-procedé, waaronder modellen in de Kaby Lake- en Skylake-generaties.

Intel boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Het haalde een omzet van 14,8 miljard dollar en een operationeel inkomen van 4,2 miljard dollar. Daarmee steeg de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 14 procent en het operationeel inkomen met 30 procent.