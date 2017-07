Gerucht: Intel stopt met ontwikkeling van wearables

Intel zou zijn afdeling die werkt aan wearables als fitnesstrackers opgedoekt hebben. Volgens CNBC heeft het bedrijf in november de afdeling al grotendeels ontmanteld. De New Technologies Group zou zich nu volledig richten op augmented reality.

De Amerikaanse nieuwszender baseert zich op een bron die bekend is met de beslissingen. Zo'n twee weken geleden zou Intel de knoop hebben doorgehakt volledig zijn gestopt met wearables. In 2014 nam Intel smartwatchmaker Basis over, maar dat heeft nooit geresulteerd in nieuwe producten. In datzelfde jaar kondigde Intel ook aan samen met Fossil aan wearables te gaan werken.

Volgens de bron van CNBC heeft Intel in november vorig jaar al tachtig procent van de mensen die met de overname van Basis in dienst kwamen andere functies toegewezen of ontslagen. Een groot deel van de werknemers zou bij een andere afdeling terecht zijn gekomen. Intel heeft niet gereageerd op het bericht, maar mogelijk wordt er meer bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers op 27 juli.

Eind vorig jaar waren er al berichten dat Intel zou stoppen met wearables, maar Intel ontkende dat. Aan het begin van dit jaar zei een topman van Intel dat het bedrijf wearables wil maken in samenwerking met andere bedrijven. Of Intel ook die plannen volledig in de ijskast heeft gezet is niet duidelijk.