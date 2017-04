Door Paul Hulsebosch, vrijdag 28 april 2017 10:05, 2 reacties • Feedback

Via een bericht op Steam maakt ontwikkelaar Ronimo Games bekend dat Awesomenauts binnenkort gratis speelbaar wordt. De tweedimensionale moba-game kost nu nog 25 euro. De gratis versie wordt niet pay to win, verzekeren de makers.

In het bericht op Steam geeft ontwikkelaar Ronimo Games aan dat het eigenlijk een logische keuze is om Awesomenauts gratis speelbaar te maken. "Meer spelers verbetert matchmaking en maakt het een betere game voor iedereen." De game, die nu nog voor 25 euro in de Steam Store staat, is vanaf 24 mei gratis te downloaden. Wie de game gekocht heeft, krijgt van Ronimo de Founder Status. Dat wordt niet alleen visueel kenbaar gemaakt, de Founders krijgen beschikking over alle Nauts in de game en zullen ook toekomstige Nauts gratis blijven krijgen.

De studio uit Utrecht gaat bovendien vanaf 24 mei een All Nauts Pack verkopen. Wie de gratis versie van de game speelt, maar geen tijd kwijt wil zijn aan het bij elkaar spelen van de beschikbare Nauts, kan ze op die manier kopen. Wat dat Pack gaat kosten, is niet bekend. Verder bevat de gratis versie van de game een nieuwe spelvorm waarin spelers in coöp tegen bots kunnen oefenen. Awesomenauts is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Een variant op de game is onder de titel Awesomenauts Assemble! beschikbaar voor PlayStation 4 en Xbox One.

