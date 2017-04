Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 09:34, 97 reacties • Feedback

Submitter: Takezo

Apple verhoogt uiterlijk eind volgende week de prijzen voor apps in landen met de euro. De minimale prijs voor een app gaat van 0,99 euro naar 1,09 euro. Apple noemt wisselkoerswijzigingen als reden voor de prijsverhoging.

De prijsverhoging geldt voor alle landen met de euro als munteenheid, waaronder Nederland en België, maar ook klanten in Denemarken en Mexico krijgen met hogere prijzen te maken. In de komende week voert het bedrijf de hogere prijzen door. De Franse site iPhoneAddict toont een lijst met de nieuwe prijsstelling voor onder andere Oostenrijk en Frankrijk, die waarschijnlijk voor alle landen met de euro gaat gelden.

De minimumprijs op de lijst is 1,09 euro, waar dat 0,99 euro was. Daaropvolgend zijn de nieuwe prijzen 2,29, 3,49, 4,49, 5,49, 6,99 euro, enzovoorts. Het is niet de eerste keer dat Apple de app-prijzen verhoogt. Oorspronkelijk was de minimumprijs 0,79 euro. Daarna volgden verhogingen naar 0,89 euro en 0,99 euro. De verhoging geldt niet voor abonnementen. Apple meldt in de notificatie die MacRumors citeert dat ontwikkelaars die prijzen altijd kunnen aanpassen met de optie om de prijzen voor bestaande abonnees ongewijzigd te laten.