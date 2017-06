Apple verdiende tot nu toe ongeveer dertig miljard dollar aan App Store

Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 15:14, 30 reacties • Feedback

Apple heeft tot nu ongeveer dertig miljard dollar verdiend aan de App Store, sinds die online kwam in 2008. Dat valt op te maken uit een statement van het bedrijf, dat claimt zeventig miljard dollar te hebben uitgekeerd aan ontwikkelaars.

Ontwikkelaars krijgen sinds het begin van de App Store in 2008 70 procent van de opbrengst van betaalde apps, terwijl Apple zelf 30 procent houdt. Apples claim dat ontwikkelaars tot nu toe in totaal zeventig miljard dollar kregen, zou betekenen dat Apple zelf dertig miljard dollar heeft ontvangen.

Het aantal downloads neemt volgens Apple nog altijd toe. Afgelopen jaar was de groei 70 procent, claimt de fabrikant. Het is onbekend of Apple alleen nieuwe installaties bedoelt of ook updates en herinstallaties op nieuwe toestellen van al eerder gedownloade apps meerekent. Concrete aantallen van gedownloade apps noemt het Amerikaanse bedrijf niet. De App Store ging open in de zomer van 2008, tegelijk met de release van de iPhone 3G.

Apple maakt dergelijke cijfers normaal bekend aan het begin van zijn keynote op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Die vindt komende maandag plaats. Het lijkt erop dat de fabrikant in de keynote naast software-updates ook veel nieuwe hardware wil bespreken.