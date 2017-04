Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 11:17, 38 reacties • Feedback

In het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen de eerste laptops met een Snapdragon 835 die draaien op het besturingssysteem Windows 10. Dat heeft de topman van Qualcomm, Steve Mollenkopf, bekendgemaakt.

De Qualcomm-topman maakte de releaseperiode bekend bij een toelichting op de kwartaalcijfers, blijkt uit de transcriptie van Seeking Alpha. Hij spreekt van een 'disruptie' bij de bestaande aanbieders van pc's, zonder namen te noemen van fabrikanten die aan Windows 10-laptops met de Snapdragon-chips werken. Volgens The Verge is Lenovo een van die bedrijven.

De combinatie van een ARM-chip met Windows 10 is mogelijk door de ontwikkeling van x86-emulatie op het besturingssysteem. Microsoft werkt hieraan en voegt de functionaliteit in september toe aan het OS, bij het verschijnen van de Redstone 3-update. Microsoft had eerder een aparte versie voor ARM-processors, Windows RT, maar hier draaiden alleen Universal Windows Platform-apps op en geen x86-applicaties. Het Windows RT-platform is een stille dood gestorven.

Qualcomm werkt daarnaast met Microsoft samen aan de ondersteuning van Windows Server voor de Centriq-chips, die Qualcomm op 10nm maakt voor servers.