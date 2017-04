Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 13:02, 8 reacties • Feedback

Intel heeft een nieuwe processor van de Kaby Lake-generatie aan zijn assortiment toegevoegd. De Core m3-7Y32 beschikt over een hogere kloksnelheid dan de Core m3-7Y30 en is iets langzamer dan de Core i5-7Y54.

De Core m3-7Y32 staat nog niet in de processorprijslijst van Intel maar het bedrijf heeft deze al wel in zijn database opgenomen. Het gaat om een op 14nm geproduceerde dualcore met ondersteuning voor HyperThreading. De chip is bedoeld voor laptops, 2-in-1-systemen en tablets met lange accuduur; de tdp bedraagt 4,5W.

De kloksnelheid bedraagt standaard 1,1GHz met een maximale Turbo-frequentie van 3GHz. Daarmee loopt het model standaard 100MHz en met Turbo 400MHz sneller dan de Core m3-7Y30. De prijs voor beide processors bedraagt 281 dollar, wat het waarschijnlijk maakt dat de Core m3-7Y30 uitgefaseerd wordt. De snelheid van de Core m3-7Y32 ligt dicht tegen die van de Core i5-7Y54, die een kloksnelheid van 1,2GHz met Turbo van 3,2GHz heeft.

Model Core /

Threads Kloksn./

Turbo L3-cache Gpu Gpu-kloksn. Lpddr3/

ddr3l Tdp/sdp config-tdp

(up / down) Prijs Core i7-7Y75* 2 / 4 1,3/3,6 GHz 4 MB HD 615 300/1.050 MHz 1.866/1.600 MHz 4,5/3 W 7/3,5 W $393 Core i7-7Y57* 2 / 4 1,2/3,3 GHz 4 MB HD 615 300/950 MHz 1.866/1.600 MHz 4,5/3 W 7/3,5 W $281 Core i5-7Y54 2 / 4 1,2/3,2 GHz 4 MB HD 615 300/950 MHz 1.866/1.600 MHz 4,5/3 W 7/3,5 W $281 Core m3-7Y32 2 / 4 1,1/3,0 GHz 4 MB HD 615 300/900 MHz 1.866/1.600 MHz 4,5/3 W 7/3,8 W $281 Core m3-7Y30 2 / 4 1,0/2,6 GHz 4 MB HD 615 300/900 MHz 1.866/1.600 MHz 4,5/3 W 7/3,8 W $281 *vPro-ondersteuning

Tabel afkomstig van Computerbase