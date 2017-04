Door Olaf van Miltenburg, donderdag 20 april 2017 19:12, 3 reacties • Feedback

Gigabyte heeft de Brix GB-EKi3A-7100 aangekondigd, zijn eerste fanless model in de lijn mini-pc's die van een Core-processor is voorzien. De compacte barebone bevat een zuinige Core i3-7100U van de Kaby Lake-generatie.

De behuizing van de GB-EKi3A-7100 meet 180x117x36mm en het gewicht bedraagt 978 gram. De tdp van de Core i3-7100U is 15W en de HD Graphics 620 is de geïntegreerde gpu van deze processor. Er zijn twee so-dimm-sleuven voor ddr4-geheugen totn aan 32GB en er is een m2 2280-aansluiting aanwezig voor een opslagmedium, terwijl een tweede .m2-slot wordt ingenomen door de wifi-ac- en bluetooth-kaart.

Verder beschikt de barebone over usb 3.1-c, usb 3.1-a en usb 3.0. Ook zit er standaard hdmi, mini-displayport en een gigabit-lan-poort op. De aanwezigheid van een com-poort verraadt dat Gigabyte zich niet in eerste instantie op consumenten richt: het bedrijf schuift de pc naar voren als systeem voor internet-of-things-toepassingen, waaronder het bedrijf betaalterminals, kiosken en reclamesystemen schaart.

Het is niet de eerste fanless-Brix, constateert FanlessTech: een eerder model met Intel Apollo Lake-soc is minder krachtig, maar beschikt wel over een geheugenkaartlezer en tweede ethernetpoort.