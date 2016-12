Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 11:00, 23 reacties • Feedback

Gigabyte heeft een desktop-pc in zijn Brix-lijn van compacte systemen uitgebracht die met een Nvidia GeForce GTX 1080 en 1070 beschikbaar komt. De fabrikant heeft de opvallend vormgegeven behuizing verder van een Intel Core i7-6700K voorzien.

Gigabyte heeft twee versies van de GB-GZ1DTi7 op zijn Aziatische site staan: een met GTX 1080 en een met GTX 1070. De overige specificaties zijn gelijk. Het systeem heeft een inhoud van tien liter en afmetingen van 276x384x128mm. De kaarten zitten verticaal in het systeem met de aansluitingen aan de onderkant. Hier is ruimte om de kabels naar de zijkant te leiden en ook zitten de audio- en stroomaansluiting hier, evenals de gigabit-ethernetpoort.

Bovenop zitten twee klepjes die opgezet kunnen worden voor de airflow. Aan de bovenkant is ook led-verlichting geplaatst, die de gebruiker in allerlei kleuren kan instellen. De processor is de Core i7-6700K van Intels Skylake-generatie en er is plek voor twee ddr4-sodimms en twee 2,5"-opslagschijven met sata600-interface. Standaard levert het bedrijf het model met een 1TB-schijf, aangevuld met een m2-ssd van 240GB.

In de zijkant zijn drie usb 3.0-poorten een usb 3.1 gen2-interface en een usb-c-poort met Thunderbolt 3-ondersteuning verwerkt. In het frontpaneel zijn nog eens twee usb 3.0-poorten en audio-aansluitingen aanwezig. Gigabyte brengt de twee desktop-pc's voor gamers in een gelimiteerd aantal landen uit, waar Europese landen niet bij lijken te zijn. Of de fabrikant de desktops op een later moment nog naar Europa gaat brengen, is niet bekend. Eerdere Brix-modellen kwamen eerst in Azië uit voordat de fabrikant ze uitbracht in Europa.