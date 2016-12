Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 10:01, 69 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar heeft tijdelijk het eigendom van enkele beacons op Schiphol overgenomen en ze gebruikt om via nearby notifications kerstboodschappen en een link naar zijn site te sturen aan voorbijgangers. De beacons bleken niet geregistreerd te zijn bij Google.

Om beacons die notificaties te laten sturen, moet een eigenaar ze bij Google geregistreerd hebben, maar dat had Schiphol nagelaten, beschrijft AndroidWorld. Ontwikkelaar Hugo Visser, die eerder onder meer Android-apps als Rainy Days maakte, ontdekte dit en registreerde zelf een aantal beacons op Schiphol, om reizigers een kerstboodschap en een link naar zijn website te sturen.

Op Schiphol zijn sinds 2014 ongeveer tweeduizend beacons geplaatst, onder andere in de vertrekhallen, de lounges, de pieren en de bagagereclaimhallen. Mobiele apps kunnen reizigers via de bluetooth-bakens relevante informatie en adviezen geven op basis van hun locatie.

Afgelopen juni kondigde Google Nearby aan waarmee beacons zelf ook notificaties kunnen sturen. Gebruikers van een smartphone met Android 4.4 of later, die bluetooth en gps aan hebben staan kunnen met een klik op de notificatie bijvoorbeeld een app installeren of naar een site gaan. De zoekgigant checkt niet of degene die de beacon registreert ook echt de eigenaar is.

Volgens Visser zijn de ongeregistreerde beacons ondanks beschermingsmaatregelen van Google te misbruiken om mensen bijvoorbeeld naar malware door te sluizen: "Ze hebben op Schiphol 'cutting edge'-tech geïnstalleerd zonder de ontwikkelingen bij te houden kennelijk." Volgens hem zijn er honderden mensen naar zijn site geleid via de beacons maar veel meer mensen zouden de notificatie hebben ontvangen zonder door te klikken.