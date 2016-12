Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 11:28, 33 reacties • Feedback

LG heeft de PJ9 onthuld, een draagbare speaker die kan zweven op een houder. Zodra de accu van de kleine speaker leegraakt, daalt deze automatisch in de houder van zijn Levitation Station, om draadloos te laden.

De speaker is gebundeld met een Levitation Station. De gebruiker kan bij thuiskomst de speaker in de houder zetten, waar deze in zweeft dankzij elektromagneten. In het Levitation Station is een subwoofer verwerkt en ook dient de houder als lader voor de speaker. Als de speaker bij een lage accucapaciteit daalt om te laden, stopt de muziek daarbij niet.

De PJ9 is een kleine omnidirectionele speaker die waterbestendig is volgens de ipx7-classificatie, wat inhoudt dat deze tegen regen en sneeuw en onderdompelen in water tot maximaal 1 meter diepte kan. Met zijn accu kan de speaker het volgens LG tien uur volhouden en de accessoire kan met twee bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken. Meer details, zoals de prijs en verschijningsdatum, maakt LG tijdens de CES-beurs bekend, die begin januari in Las Vegas plaatsvindt.