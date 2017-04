Door Joris Jansen, vrijdag 21 april 2017 13:07, 28 reacties • Feedback

Verschillende experts stellen dat Apple's plan om in de toekomst producten te maken met louter gerecyclede materialen vooralsnog volstrekt onhaalbaar is. Een infrastructuur en een strategie voor het recyclen van de materialen ontbreekt en het verwerven ervan via mijnbouw zou goedkoper zijn.

Volgens Alex King, de directeur van het Amerikaanse Critical Materials Institute, is Apples ambitie een nobel streven maar vormt het wel een enorme uitdaging voor het bedrijf. King legt aan de website Motherboard uit dat er nog geen strategie bestaat voor het recyclen van zeldzame aardmetalen. De huidige iPhone-modellen gebruiken volgens King zo'n 60 tot 65 verschillende chemische elementen, waarvan de meeste nog in zijn geheel niet worden gerecycled en enkel afkomstig zijn uit mijnen.

Daarnaast stelt King dat Apple niet in staat is om nieuwe iPhones te maken puur uit gerecyclede materialen afkomstig van oude iPhones. Daardoor is het onduidelijk waar Apple via recycling de benodigde zeldzame metalen vandaan haalt. De grote meerderheid van afgedankte iPhones en MacBooks komen niet in handen van Apple om te worden ontmanteld. Dat betekent dat Apple voor de benodigde materialen voor de productie ook moet putten uit andere door consumenten afgedankte producten.

Onderzoeker Benjamin Sprecher van de Universiteit Leiden bevestigt de stelling van King en stelt dat er nog geen infrastructuur bestaat voor het recyclen van de materialen om zodoende voldoende metalen te produceren voor Apples behoefte. Volgens hem is het voor Apples plan nodig om een grote volumes van afvalelektronica te verzamelen en zullen eerst de verzamelde gebruikte vervuilde materialen verfijnd moeten worden om weer bruikbaar te worden gemaakt voor de productie van nieuwe elektronica. Sprecher zegt dat dit proces duurder is dan de benodigde metalen via mijnbouw te verkrijgen.

Kyle Wiens van de website iFixit stelt dat Apples plan vandaag de dag '100 procent onhaalbaar is'. Hij zegt niet in te zien hoe Apple bijvoorbeeld de witte kleur van iPhone's kan bereiken door enkel gerecycled materiaal te gebruiken. Volgens Wiens kan Apple met dit streven eenvoudig claimen vooruitgang op dit gebied te maken, zonder dat er bewijs tegenover staat of dat het onafhankelijk is te controleren.

Een ander probleem is het feit dat Apple zelf het recyclen van zijn eigen producten verhindert, doordat het bedrijf gekant is tegen voorgestelde wetgeving van enkele Amerikaanse staten die 'right to repair' introduceert. Mocht deze wetgeving worden ingevoerd, moeten Apple en andere fabrikanten onderdelen voor de reparatie verkopen aan consumenten en onafhankelijke repareerbedrijven en moeten ze handleidingen voor de reparaties publiekelijk beschikbaar maken. Apple heeft eerder al met succes gelobby'd tegen dergelijke wetgeving in New York.

Gay Gordon-Byrne, directeur van de website Repair.org en voorstander van een dergelijk 'repareer-recht', vindt dat als Apple echt geeft om het milieu, dat het bedrijf dan consumenten in staat moet stellen om hun iPhones en MacBooks veel langer te laten functioneren.

Apple maakte woensdag in het laatste milieurapport bekend dat het van plan is om in de toekomst enkel nog producten te maken met gerecycled materiaal. Op welke termijn Apple hiertoe wil overgaan heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend of Apple intern een datum heeft vastgesteld vanaf wanneer het producten in hun geheel van gerecycled materiaal gaat maken.