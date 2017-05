Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 2 mei 2017 11:00, 16 reacties • Feedback

AMD's kwartaalomzet uit de verkoop van processors en grafische chips is met 29 procent gestegen door goede verkopen van de Ryzen-processors en de Radeon-kaarten. De divisie lijdt desondanks nog steeds verlies. Nog dit kwartaal moeten de eerste kaarten met de Vega-gpu komen.

Bij de kwartaalcijfers van AMD was de grote vraag wat de invloed van de komst van de Ryzen-procesors zou zijn. Goede verkopen leiden tot een stijging van de omzet van 29 procent voor de Computing and Graphics-divisie, tot 593 miljoen dollar. Ook goede verkopen van de grafische chips droegen daaraan bij.

De omzetstijging kon niet voorkomen dat de divisie nog steeds verlieslijdend is. Het kwartaalverlies bedroeg 15 miljoen dollar, wat wel aanzienlijk minder is dan het verlies van 70 miljoen dollar dat de divisie vorig jaar noteerde. AMD hoopt dat de stijging van de omzet doorzet in het tweede kwartaal, waarin de systeembouwers hun computers met Ryzen-chips gaan uitbrengen. Verdere verbetering moet in de tweede helft van dit jaar volgen, als AMD de Ryzen 3-processors en de Ryzen-chips voor laptops gaat uitbrengen. Later dit kwartaal moeten de eerste videokaarten met de Vega-gpu's uitkomen, bevestigde AMD-ceo Lisa Su volgens de transcriptie van Seeking Alpha. Deze kaarten moeten beter presteren dan de huidige Polaris-modellen en zijn bedoeld voor gaming, workstations en datacenters.

De kwartaalomzet van het Enterprise, Embedded, and Semi-Custom-onderdeel, onder andere verantwoordelijk voor de processors van bijvoorbeeld de Xbox Scorpio, steeg met 5 procent tot 391 miljoen dollar. De winst daalde van 16 miljoen tot 9 miljoen dollar door gestegen r&d-kosten. In het huidige kwartaal begint AMD op kleine schaal met de levering van de eerste Naples-processors voor het zakelijke segment. Met deze op de Zen-architectuur gebaseerde processors wil het bedrijf de concurrentie met de Xeons aangaan. Volgens Lisa Su moet Naples zich onderscheiden met meer cores, geheugenbandbreedte en i/o, wat vooral in het hpc -segment en bij bigdataverwerking van pas komt.

De totale omzet van AMD steeg met 18,3 procent tot 984 miljoen dollar. Het totale kwartaalverlies kwam uit op 73 miljoen dollar, tegenover 109 miljoen dollar een jaar eerder.