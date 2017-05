Door Julian Huijbregts, donderdag 11 mei 2017 16:58, 23 reacties • Feedback

AMD heeft bekendgemaakt op 31 mei een persconferentie te houden op de Computex-beurs in Taiwan. Waarschijnlijk kondigt de fabrikant daar zijn Radeon RX Vega-videokaarten aan. Meermaals heeft de fabrikant beloofd deze voor eind juni uit te brengen.

In een e-mail meldt AMD dat het zijn persconferentie op de Computex tussen 10 en 11 uur 's ochtends geeft. De beurs vindt plaats in Taiwan, dat betekent dat de presentatie in Nederland en België om 4 uur 's ochtends begint.

AMD-ceo Lisa Su is de host van de presentatie en zal samen met andere topmensen van het bedrijf informatie geven over nieuwe producten en technieken die AMD in 2017 gaat uitbrengen. Meer details staan er niet in de e-mail, maar het is aannemelijk dat AMD zijn Radeon RX Vega-videokaarten introduceert.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers begin mei bevestigde Lisa Su nog eens dat AMD de Vega-kaarten voor het einde van dit kwartaal uitbrengt. Het kwartaal loopt tot eind juni. Begin dit jaar gaf de fabrikant van Radeon-videokaarten wel informatie over de architectuur van Vega, maar videokaarten zijn nog niet aangekondigd.

In de e-mail benadrukt AMD ook dat het een terugkeer heeft gemaakt op de markt voor desktops met de Ryzen-processors. Waarschijnlijk komt er ook nieuws op cpu-gebied. AMD moet zijn Ryzen 3-processors nog aankondigen, die onder de huidige Ryzen 5- en 7-modellen worden gepositioneerd. Ook gaan er geruchten dat AMD met een hedt -platform komt, met processors die over 12 en 16 cores beschikken.

Vorig jaar presenteerde AMD-ceo Lisa Su tijdens een presentatie op de Computex de RX 480-videokaart met Polaris-gpu. Enkele weken later op de E3 werden de RX 470 en 460 wereldkundig gemaakt. Mogelijk laat AMD ook dit jaar alleen een topmodel van de Vega-kaarten zien en worden er later meer modellen aangekondigd.