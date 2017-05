Door Julian Huijbregts, woensdag 31 mei 2017 05:14, 0 reacties • Feedback

AMD heeft tijdens zijn Computex-persconferentie een prototype getoond van een dunne 2-in-1-laptop met een Ryzen Mobile-apu. De chip beschikt over vier Zen-cores en acht threads en heeft een ge´ntegreerde Vega-gpu.

Specifieke details over de Ryzen Mobile-apu's heeft AMD verder niet gegeven. Het is nog onduidelijk op welke kloksnelheid ze draaien en wat de configuratie of snelheid is van de geïntegreerde Vega-gpu. AMD zei dat de chips geschikt zijn voor laptops van minder dan 15mm dik.

Op het podium toonde AMD voor het eerst een prototype van een laptop met Ryzen Mobile. Het betrof een dunne 2-in-1, het is onbekend wie de maker van het apparaat is. Concrete productaankondigingen met Ryzen Mobile zijn er nog niet. Asus introduceerde wel een laptop met een Ryzen-processor, maar dat betreft een Ryzen 7-desktopcpu met een tdp van 65 watt.

Verder herhaalde AMD dat de Ryzen Mobile-apu's ergens in de tweede helft van 2017 te vinden zijn in laptops. Aan het begin van 2018 moeten er modellen volgen voor de zakelijke markt. Grote pc-makers als Acer, Lenovo, HP en Dell maken al desktopsystemen met Ryzen en zullen ook met AMD-laptops komen.