AMD heeft bekendgemaakt dat het deze zomer de Ryzen Threadripper-serie introduceert. Het topmodel krijgt 16 cores en 32 threads. Threadripper is het nieuwe high-end desktop-platform van AMD, dat de concurrentie aan moet gaan met Intels X99- en komende X299-platform.

De Ryzen Threadripper-processors krijgen een nieuwe socket en er zijn andere moederborden nodig dan voor de huidige Ryzen-processors. Meer details heeft AMD daarover nog niet bekendgemaakt, het bedrijf zegt over twee weken tijdens Computex meer informatie te geven.

Bij de aankondiging meldt AMD nu alleen dat Threadripper in de zomer komt en dat het topmodel 16 cores en 32 threads heeft. De processorfabrikant richt de chips op veeleisende desktopgebruikers. Het platform biedt ook een hogere bandbreedte voor geheugen en io dan de huidige oplossingen voor Ryzen 3, 5 en 7.

AMD presenteerde Ryzen Threadripper tijdens zijn Financial Analist Day, waarop het globaal informatie geeft over komende producten. Het evenement is in de nacht van dinsdag op woensdag te volgen via een livestream.

Eerdere geruchten over Threadripper spraken van verschillende modellen. Of de informatie die maandag online verscheen klopt is nog niet zeker, maar in ieder geval is de komst van een topmodel met 16 en 32 cores bevestigd.

Ryzen 9-cpu Cores/threads Kloksn./boost Tdp Geheugen Pci-e-lanes 1998X 16/32 3,5/3,9GHz 155W Quad Channel DDR4 44 1998 16/32 3,2/3,6GHz 155W Quad Channel DDR4 44 1977X 14/28 3,5/4,0GHz 155W Quad Channel DDR4 44 1977 14/28 3,2/3,7GHz 140W Quad Channel DDR4 44 1976X 12/24 3,6/4,1GHz 140W Quad Channel DDR4 44 1956X 12/24 3,2/3,8GHz 125W Quad Channel DDR4 44 1956 12/24 3,0/3,7GHz 125W Quad Channel DDR4 44 1955X 10/20 3,6/4,0GHz 125W Quad Channel DDR4 44 1955 10/20 3,1/3,7GHz 125W Quad Channel DDR4 44

Line-up van Threadripper-processors, specificaties op basis van geruchten.

Ook heeft AMD aangekondigd dat het zijn serverprocessors de naam Epyc geeft. Tot op heden stonden de serverprocessors bekend onder de codenaam Naples. Er komen varianten met maximaal 32 cores en 64 threads.

Verder bevestigde AMD ook het bestaan van Ryzen Pro-processors, waar voor de release van Ryzen al geruchten over gingen. Dit zijn aangepaste Ryzen-cpu's voor de zakelijke markt, die meer features moeten bieden voor beheer en beveiliging. In de tweede helft van dit jaar komen de Ryzen Pro-cpu's op de markt. In de eerste helft van 2018 komen er mobiele varianten van die processors voor laptops.