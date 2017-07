AMD heeft zijn derde serie Ryzen-processors uitgebracht. Met de Ryzen 3-serie is het aanbod compleet en heeft AMD zijn volledige AM4-lineup in de schappen. Uiteraard moet daar nog de eveneens op Zen-cores gebaseerde Threadripper-serie bij komen, maar dat is een ander platform en niet voor de reguliere consument bedoeld.

En als er een processorserie in AMD's Ryzen-aanbod juist wel voor de reguliere consument is bedoeld, dan moet dat de Ryzen 3 zijn. AMD heeft de Ryzen 3-serie uit twee modellen opgebouwd, de Ryzen 3 1200 en Ryzen 3 1300X, beide quadcores, maar zonder smt of, om Intels naamgeving te hanteren, hyperthreading. De processors hebben een vrij bescheiden adviesprijs gekregen van 119 en 139 euro en staan daarmee opnieuw tegenover Intels aanbod, in dit geval de Core i3-serie.

We hebben de twee Ryzen 3-processors aan dezelfde benchmarks als de eerdere Ryzens onderworpen, zodat we nu een compleet plaatje van AMD's gehele Ryzen-line-up kunnen geven. Deze zetten we natuurlijk af tegen enkele vergelijkbare cpu's van Intel.